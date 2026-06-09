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Mardin'de parktaki cinayetin şüphelileri tutuklandı

Mardin'de parktaki cinayetin şüphelileri tutuklandı
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Mardin Kızıltepe'de Deniz Kaplan'ın parkta uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye yardım' suçlarından tutuklandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Deniz Kaplan (48) parkta silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 3 Haziran'da Yenikent Mahallesi'ndeki TOKİ Parkı'nda meydana geldi. Parkta bulunan Deniz Kaplan, silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Kaplan ağır yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, kurtarılamadı. Kaplan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

TABANCAYLA ÇEKMİŞ

Cinayetin ardından başlatılan çalışmada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen B.Ö. (19), M.S., ve A.E. gözaltına alındı. Şüphelilerden B.Ö.'nün, olaydan önce parkta tabancayla çekilmiş fotoğrafını sanal medya hesabından paylaştığı tespit edildi. Elde edilen fotoğraf, dosyaya dahil edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kızıltepe Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden B.Ö. 'Kasten öldürme', diğer şüpheliler de 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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