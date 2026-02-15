Mardin'de park halindeki TIR yandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki TIR'ın kupası, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi merkez Atatürk Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içinde meydana geldi. Park halinde bulunan TIR'ın kupa kısmı, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,