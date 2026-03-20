Mardin'de kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir tarlaya devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Kaza, öğleden sonra Artuklu ilçesine bağlı kırsal Hüyüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 07 L 3035 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan M.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
