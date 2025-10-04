Haberler

Mardin'de Otomobil Şarampole Devrildi, İki Yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 60 yaşındaki iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırsal Kılavuz Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DVU 589 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçtaki Süleyman T. (60) ve Arif T. (60) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
