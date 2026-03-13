Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 UKY 79 plakalı otomobil, Mardin-Diyarbakır kara yolunun kırsal Sultanköy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Ş.Ç. (39), Z.Ş. (44), M.Ş. (35), A.İ.Ç. (10) ve A.Ş.Ç. (12) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur