Mardin'de Otomobil Kazası: 7 Yaralı

Mardin'de Otomobil Kazası: 7 Yaralı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Kaza, akşam saatlerinde Dargeçit-Midyat karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 01 AEP 685 plakalı otomobil ile 80 AHV 399 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, M.B.D. (5), E.D. (11), M.L.D. (6), N.D. (32), M.M.K. (2), A.K. (24) ve S.K. (26) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
