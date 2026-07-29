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Mardin'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Mardin'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
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ANNE VE KIZI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİMardin’in Artuklu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Leyla Güneş (40) ile kızı Rona Şevin Akgül’ün (4) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsilerin ardından yakınlarına teslim edildi.

ANNE VE KIZI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin'in Artuklu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Leyla Güneş (40) ile kızı Rona Şevin Akgül'ün (4) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsilerin ardından yakınlarına teslim edildi. Anne ve kızı, Kamor Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

Kazada ölen Yusuf Emre Bıyık'ın (10) cenazesi ise defnedilmek üzere babasının memleketi olan Çorum'a gönderildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Salih KESKİN-Emrullah KARAKAŞ/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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