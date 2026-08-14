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Mardin'de Motosiklet Kazası: 2 Ölü

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Evciler Mahallesi'nde plakaları ile sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklette bulunan Abdulkadir A. (59) ve Piro C. (57) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Mazıdağı Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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