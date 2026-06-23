Mardin'de 2 ilçede çıkan örtü yangınları söndürüldü
Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ilçelerinde çıkan örtü yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ilçelerinde çıkan örtü yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Nusaybin'in Yeniköy, Dargeçit'in Ilısu mahallelerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 ilçedeki yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar