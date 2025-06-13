Mardin'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

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Mardin'in Savur, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde çıkan örtü yangınları itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınların nedenleri inceleme altında.

Mardin'de orman yangını (4)

Savur ilçesine bağlı kırsal Evkuran Mahallesi kırsalında çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

2 İLÇEDE DAHA YANGIN

Öte yandan, Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Demirtepe Mahallesi'ndeki bir sera ile Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yarımca Mahallesi'nde bir buğday tarlasında, yangın çıktı. Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında sera ile 15 dönüm arazi zarar gördü. Her iki yangının da çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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