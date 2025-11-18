Mardin'de Okul Çevrelerine Denetim Yapıldı

MARDİN İl Emniyet Müdürlüğü, 67 ekip ve 150 personelin katılımıyla okul çevrelerini denetledi.

Denetimler kapsamında 159 okul çevresi, 84 umuma açık yer, 23 metruk bina ile 30 park ve bahçe kontrol edildi. Öğrencilerin güvenliği için yapılan uygulamada 877 kişi sorgulandı; 263 araç ve sürücüsü denetlendi. Kurallara uymadığı tespit edilen 1 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,