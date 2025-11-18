Haberler

Mardin'de Okul Çevrelerine Denetim Yapıldı

Güncelleme:
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, okul çevrelerinde güvenliği sağlamak amacıyla 67 ekip ve 150 personelle denetim gerçekleştirdi. 159 okul çevresi, 84 umuma açık yer ve diğer alanlar kontrol edildi. 877 kişi sorgulandı, 263 araç denetlendi.

MARDİN İl Emniyet Müdürlüğü, 67 ekip ve 150 personelin katılımıyla okul çevrelerini denetledi.

Denetimler kapsamında 159 okul çevresi, 84 umuma açık yer, 23 metruk bina ile 30 park ve bahçe kontrol edildi. Öğrencilerin güvenliği için yapılan uygulamada 877 kişi sorgulandı; 263 araç ve sürücüsü denetlendi. Kurallara uymadığı tespit edilen 1 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
