Mardin'de öğrencilere kompost eğitimi verildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi koordinasyonunda üniversite ve ilkokul öğrencilerine uygulamalı kompost eğitimi düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü ile Zeytinli İlkokulu'nda öğrencilere yönelik uygulamalı kompost eğitimi verildi.

Gastronomi öğrencilerine organik atıkların geri dönüşüm süreci, gıda atıklarının çevreye etkileri ve kompost üretiminin önemi hakkında bilgi verildi.

İlkokul öğrencileri ise evlerinden getirdikleri sebze ve meyve kabukları ile çay posalarını kullanarak uygulamalı kompost çalışmasına katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
