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Mardin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Bölge Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Mardin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Bölge Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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Mardin'de düzenlenen bölge değerlendirme toplantısında, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Mardin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Bölge Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ve Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un katılımıyla kentteki bir otelde düzenlendi.

Toplantıya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Urhal, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Güven Öngören ile Ağrı, Ardahan, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Kilis, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van il emniyet müdürleri ile il jandarma komutanları katıldı.

Toplantıda, bölge illerinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların, sahada alınan tedbirlerin ve mevcut durumun değerlendirilerek kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları kapsamlı şekilde istişare edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
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