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Mardin'de Muhtarlık Kavgası: 9 Kişi Yaralandı

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Mardin'de iki aile arasında muhtar adaylığı nedeniyle çıkan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi yaralandı.

MARDİN'de 2 aile arasında 'muhtar adaylığı' nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi kırsalı Kuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. Her muhtarlık seçiminde birbirine destek veren 2 aile arasında, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerdeki adayın belirlenmesi konusunda çıkan tartışma, büyüyerek taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah A., Abdulhalit A., Suat A., Vefa A., Kenan A. ve Zerga A. ile Ahmet Ç., Abdulilah Ç. ve Behiye Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Artuklu Mardin 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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