Mardin'de iki aile arasındaki husumet, barış töreniyle son buldu

MARDİN'in Artuklu ilçesinde 2 yıl önce iki aile arasında 'muhtar adaylığı' yüzünden çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından başlayan husumet, düzenlenen barış töreniyle son buldu.

Olay, 18 Ocak 2024'te Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba Çalışkan ve Acar ailesi arasında, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerdeki adayın belirlenmesi konusunda çıkan tartışma, büyüyerek taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 9'u tedavisinin ardından taburcu edilirken, başına aldığı darbe ile ağır yaralanan Gülşen Çalışkan, 8 Haziran 2024'te hayatını kaybetti. Olayın ardından akraba olan iki aile arasında başlayan husumetin son bulması için MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Acar ve Çalışkan ailelerinin ileri gelenleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından barış yemeği programı düzenlendi.

Kuyulu Mahallesi'ndeki taziye evinde düzenlenen barış yemeği programına; Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Mardin İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, Çalışkan ile Acar ailesi fertleri ve çok sayıda davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, konuşmalarla devam etti.

'BU DAVRANIŞ, GÜZEL ÖRNEK TEŞKİL EDECEĞİNE İNANIYORUM'

Törende konuşan Artuklu Kaymakamı Öztabak, husumetin son bulmasına vesile olanlara teşekkür ederek, "Bugün gerçekleştirilen bu barış, yalnızca iki ailemiz arasındaki bir uzlaşma değil; aynı zamanda mahallemiz, ilçemiz ve bölgemiz adına kardeşlik bağlarını güçlendiren çok kıymetli bir adımdır. Çalışkan ve Acar ailelerimizin göstermiş olduğu bu örnek davranışın, çevremizdeki diğer anlaşmazlıkların çözümüne de güzel bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum" dedi.

'EN GÜZEL BARIŞ, EN ERKEN YAPILAN BARIŞTIR'

Mardin İl Müftüsü Türkmen ise "Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, 'Sulh, barış hayırlıdır' buyurmaktadır. 'Barışta hayır vardır' buyurmaktadır. En güzel barış, en erken yapılan barıştır. Acar ailesiyle Çalışkan ailesi arasındaki bu husumetin giderilmesi için Mardin'deki kanaat önderlerimiz çok büyük gayret gösterdiler. Mardin İl Müftülüğü barış heyeti olarak, biz de bu konuda birçok gayret gösterdik ve neticede bu barışı sağlamak Ferhan Bey'e nasip oldu. Bizim için önemli olan barış olsun da kim vesilesi olursa olsun" diye konuştu.

'BARIŞ İÇİN GECE GÜNDÜZ VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK'

MHP İl Başkanı Bozkuş da aileleri bir araya getirmek için gece gündüz var güçleriyle çalıştıklarını söyleyerek, "Çalışkan ailesinin taleplerini, Acar ailesine ilettim. Acar ailesine ben tüm milletin huzurunda teşekkür ediyorum. Hem fedakarlık yaptı hem bölgenin huzuru ve barışı için büyük fedakarlıklar yaptı. Bu barışı sağlamasında emeği olan başta Mardin Valimiz Tuncay Akkoyun başta olmak üzere bölgenin kanaat önderlerine ve her iki ailemize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AİLELERDEN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Acar aile adına konuşan Mehmet Emin Acar, "Akrabamız Çalışkan ailesiyle kaza sonucu oluşan tatsızlıktan dolayı aramızda oluşan husumet bugün son buluyor. Bu barış, MHP İl Başkanımız Sayın Ferhan Bozkuş'un büyük gayretleri vesile olmuştur. Kendisine gönülden teşekkür ediyoruz. Allah emeklerini zayi etmesin. Sayın Valimiz Tuncay Akkoyun'a, devletimizin şefkatiyle bu sürece sahip çıktığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.

Çalışkan ailesi adına ise Süleyman Çalışkan şöyle konuştu:

"Valimize, devletimizin şefkatiyle bu sürece sahip çıktığı için şükranlarımı sunuyorum ve en çok da kırgınlığı bir kenara bırakarak bu sofraya oturan, barışa evet diyen tüm büyüklerime ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun."

Konuşmaların ardından husumetli aileler, dualar eşliğinde tokalaşıp sarılarak barıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı