Mardin'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki Enes Göktaş hayatını kaybetti. Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Enes Göktaş (18), hayatını kaybetti. Kaza, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kızıltepe - Ceylanpınar yolunda Enes Göktaş'ın kullandığı 31 V 5742 plakalı motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Göktaş, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Enes Göktaş doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Göktaş'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
