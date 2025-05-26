Mardin'de Mobil Mamografi ile 1000 Kadına Ücretsiz Kanser Taraması

Mardin'de Mobil Mamografi ile 1000 Kadına Ücretsiz Kanser Taraması
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Mardin'de, 'Kanserden Korkma, Geç Kalmaktan Kork' sloganıyla yola çıkan mobil mamografi aracı, kırsaldaki kadınlara ücretsiz meme kanseri taraması yaptı ve 3 ayda 1000 kadına ulaştı.

Mardin'de, erken tanı için kırsaldaki kadınlara ücretsiz meme kanseri taraması yapan mobil mamografi aracı, 3 ayda 1000 kadına hizmet verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren, "Kanserden Korkma, Geç Kalmaktan Kork" sloganıyla yola çıkan mobil mamografi aracı, ildeki kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara ücretsiz kanser taraması hizmeti sunuyor. Araç sayesinde 3 ayda 1000 kadına ulaşıldı.

Mobil araç, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yüceli Mahallesi'nde konuşlandı. Burada yaşayan kadınlar, meme ve rahim ağzı kanseri taramasından geçirildi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, burada bininci hastaya ulaşarak hizmet sunan sağlık ekiplerine ziyarette bulunarak tebrik etti.

Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, mobil mamografi aracı ile vatandaşları bilgilendirerek, kanserden korunma yöntemlerini anlattıklarını söyledi.

Mardin'in tüm kırsal mahallelerinde sağlık okuryazarlığını artırmak için çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Yavuz, şöyle konuştu:

"Araçta mamografi cihazıyla taramalarını gerçekleştiriyoruz. Meme kanserinin erken tanısında mamografi ile taranma önemli. Aynı zamanda rahim ağzı kanserinin korunma yöntemlerini, belirtilerini anlatıyoruz. Ücretsiz bir şekilde kanser taramalarını yapıyoruz. Tarama hizmetlerimiz KETEM, sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerinde devam ediyor. Mobil aracımız ise bu yıl hizmet vermeye başladı. İlk olarak Savur ilçemizde başladık, şu an Kızıltepe'deyiz. Bu yıl içinde bütün ilçelerimizde taramaya devam edeceğiz. Mobil aracımızla 1000'in üzerinde hastamıza ulaşmış olduk."

Tarama hizmetinden faydalanan 1000. kadın Neriman Örnek (61), hizmetin çok iyi olduğunu belirterek, "Allah sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ayağımıza kadar geldiler." dedi.

Mobil tarama sayesinde erken teşhisle sağlığına kavuşan Medine Turgay (47) da erken tanı sayesinde kanseri yendiğini aktardı.

Bu sayede çocuklarının başına döndüğünü kaydeden Turgay, "Kanserden korkmayın, tedaviden korkmayın. Her şey ücretsiz yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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