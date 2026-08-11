Mardin'de Minibüsün Çarptığı 80 Yaşındaki Kişi Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Mehmet Tokay (80), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Tokay'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tokay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tokay'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı