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Mardin'de LGS kapsamında tedbirler alındı

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Mardin'de yarın yapılacak LGS sınavı boyunca iş makineleri durdurulacak, gürültüye neden olacak faaliyetlere izin verilmeyecek. Belediye vatandaşlardan da sessizlik konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Mardin'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında sınav boyunca bazı tedbirler alındı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilecek LGS sınavı kapsamında, öğrencilerin sınavlarını sessiz, güvenli ve uygun bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Sınav saatleri boyunca Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ile özel sektör tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde kullanılan iş makinelerinin çalıştırılmasına ara verileceği ifade edilen açıklamada, gürültüye neden olabilecek faaliyetlerde sınav süresince durdurulacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin sınav esnasında dikkatlerinin dağılmaması ve sınav stresinin en aza indirilmesine katkı sunulması amacıyla vatandaşlarımızın da yüksek ses oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınmaları, korna çalmamaları ve çevresel gürültü konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın eğitim hayatlarında önemli bir aşama olan bu sınavı en iyi şekilde geçirebilmeleri için tüm hemşehrilerimizin duyarlılık göstermelerini diliyoruz. Bu vesileyle sınava katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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