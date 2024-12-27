Mardin'de LED Işıklı Trafik Lambaları Kuruluyor

Mardin Büyükşehir Belediyesince, led ışıklı trafik lambalar takıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla Ulaşım Daire Başkanlığınca şehir içi trafik görüş ve duruş mesafelerinde araç ve yaya güvenliğini arttırmak amacıyla led ışıklı trafik lambalar ve yaya uyarıcıları takıldı.

Kent genelinde yürütülecek çalışma kapsamında pilot uygulama merkez Artuklu ilçesi ve Artuklu Kızıltepe kara yolunda başlatıldı.

Yaya ve araç güvenliğinin yanı sıra enerji tasarrufu sağlanması da amaçlanan çalışma, trafik akışını daha verimli hale getirecek.