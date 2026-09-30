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Mardin'de kumru için traktörünü çalıştırmayan çiftçinin bekleyişinde ilk yavru çıktı

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Mardin'de kumru için traktörünü çalıştırmayan çiftçinin bekleyişinde ilk yavru çıktı
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Mardin'de traktörünün üzerine yuva yapan kumru için tarla işlerini erteleyen çiftçi Osman Ece'nin bekleyişinde, 15 gün sonra ilk yavru yumurtadan çıktı. Ece, diğer yumurtanın da çatlamasını ve yavrular büyüyüp uçana kadar traktörünü kullanmayacağını söyledi.

MARDİN'de traktörünün üzerine yuva yapan kumru için tarla işlerini erteleyen çiftçi Osman Ece'nin bekleyişinde, ilk yavru yumurtadan çıktı. Ece, yavruların yuvadan uçmasını bekleyecek.

Artuklu ilçesine bağlı kırsal Hüyüklü Mahallesi'nin Torbacık Mezrası'nda yaşayan çiftçi Osman Ece, 16 Eylül'de tarlasını sürmek için traktörünün yanına gitti. Ece, traktörünün gölgeliği üzerine kumrunun yuva yaptığını ve yuvada 2 yumurta bulunduğunu fark etti. Kumrunun rahatsız olmaması ve yuvasının bozulmaması için traktörünü çalıştırmama kararı alan Ece, tarla işlerini erteledi. Traktörünü park eden Ece, yumurtaların çatlamasını ve yavruların dünyaya gelmesini beklemeye başladı

'BİR YUMURTA KALDI'

Aradan geçen 15 günün ardından yumurtalardan biri çatladı ve ilk yavru kumru yumurtadan çıktı. Diğer yumurtanın da çatlamasını bekleyen Ece, yavrular büyüyüp uçana kadar traktörünü kullanmayacağını belirterek, "15 gün önce traktörümün üstüne 2 yumurtasıyla yuva yapan kumrunun bir yavrusu yumurtadan çıktı. Yavaş yavaş büyüyor maşallah, bir yumurta kaldı. Yavrular uçmayana kadar ben bu traktörü çalıştırtmayacağım. Çok az kaldı, ben de onlarla gün sayıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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