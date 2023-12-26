Mardin'de Klima Motorunun Patlaması Sonucu Evde Yangın Çıktı
Mardin'de bir evde klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
MARDİN'de, klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, akşam saatlerinde merkez Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde medyana geldi. Bir binanın 13'üncü katındaki dairede bulunan klimanın motoru, bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sonucu evde yangın çıktı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.