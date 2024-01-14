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Mardin'de kepçe kazası: 79 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

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Mardin'in Savur ilçesinde bir kepçenin çarpması sonucu 79 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mardin'in Savur ilçesinde kepçenin çarptığı 79 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Sefa Mahallesi 126. Sokak'ta çalışma yapan, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kepçe, geri manevra yaptığı sırada Abdurrahman G'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Abdurrahman G, ambulansla Savur Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen Abdurrahman G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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