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Nusaybin'de kaza sonrası bıçaklı kavga: 3 yaralı

Nusaybin'de kaza sonrası bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışmasının ardından çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kazada yaralanan olmazken, sürücüler ve yakınları arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda B.D., M.A.D. ve S.D. adlı üç kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışmasının ardından çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Nusaybin Abdulkadir Paşa Mahallesi Kanarya Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüleri ve yakınları arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda B.D., M.A.D. ve S.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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