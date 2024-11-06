Mardin'de Kaza: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu yaralanan 5 kişiden biri daha hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 4'e çıkarken, yaralı 4 kişinin tedavisi sürüyor.
ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI
Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada yaralanan 5 kişiden Fatma Enücük (60) de kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Enücük'ün cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazada ölü sayısı 4'e çıkarken, yaralı 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Salih KESKİN/MARDİN,
TA