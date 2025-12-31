Mardin'de kar nedeniyle mahsur kalan ve kayarak düşen 594 kişi hastanelere ulaştırıldı

Mardin'de son 2 günde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarlar sonucu evinden alınan 14'ü gebe 534 hasta ile düşerek yaralanan 60 kişi sağlık ekiplerince hastanelere ulaştırıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı kamu kurum ve kuruluşları koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, kar nedeniyle 10 ilçede ve kırsal alanda ulaşıma kapanan yolların açılması için kesintisiz çalışıyor.

Vali Tuncay Akkoyun ve İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'un koordinasyonunda sağlık ekipleri de kentte acil sağlık hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Kapalı yollar ve buzlanmaya rağmen kent merkezlerinde ortalama 9 dakikada, kırsal alanlarda ise kar zinciri ve paletli araç desteğiyle ortalama 28 dakikada vakalara ulaşılıyor.

İlde görevli 38 ambulans, 2 UMKE, kar paletli araç ile 41 ekipten oluşan 118 sağlık personeli, son 2 günde 856 vakaya müdahale etti.

Bunlardan kar yağışı nedeniyle evlerinde mahsur kalan 14'ü gebe 534 hasta ve düşerek yaralanan 60 kişi hastanelere ulaştırıldı.

Sağlık kuruluşlarına ulaştırılan anne adaylarından 3'ü doğum yaptı, 11'inin hastanelerde takibi yapılıyor.

Öte yandan kentte meydana gelen 34 trafik kazasında yaralanan 20 kişinin de hastanelere nakilleri sağlandı.

"Allah devletimizden razı olsun"

Savur ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan Sefa Mahallesi'ndeki evinden alınarak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılan 22 yaşındaki gebe Merve Oğuz (22), AA muhabirine, aile hekiminin kendisiyle görüşerek, son durumu hakkında bilgi aldığını söyledi.

Doğumunun yaklaştığını ve hastaneye gitmesi gerektiğini ancak yolların kardan dolayı kapalı olması nedeniyle gidemediğini anlatan Oğuz, talebi üzerine kendisi için ambulans görevlendirildiğini dile getirdi.

Oğuz, kapalı yolların ekiplerce açıldığını ve bu şekilde ambulansla hastaneye gidebildiğini aktararak, "Yollar kapalı olduğu için bu hizmet çok iyi oldu. Allah devletimizden razı olsun. İlk çocuğumuz kız, ikincisi erkek. İnşallah sağlıkla kucağımıza alırız." ifadelerini kullandı.

"Bebeklerin ve annelerin sağlığı yerinde"

İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Ergen ve Kadın Üreme Sağlığı birimi sorumlusu, aile hekimi uzmanı doktor Ahmet Gülşen de Sağlık Bakanlığının sürdürdüğü "Misafir Anne" uygulaması kapsamında anne adaylarını hastanede konuk ettiklerini söyledi.

Kentte "her gebe için bir ebe" çalışması kapsamında yüksek riskli ya da son 3 ayına girmiş gebelerin sürekli takiplerini yaptıklarını aktaran Gülşen, şöyle konuştu:

"Bütün gebelerimiz koordinatör ebelerimizle iletişim halinde olduğu için bu zorlu hava koşullarında da koordinatör ebelerimiz tekrar bu gebelerle iletişime geçti ve 'Misafir Anne' uygulaması kapsamında hastanelerimizde kalmayı isteyip istemediklerini sordular. Bunu kabul eden 14 gebemiz oldu. Bazılarının köy yolları kapalıydı. Belediye ile iletişime geçip yollarının açılmasını sağladık. 14 gebemizi hastanelere ulaştırdık. Bunlardan 3'ü doğumunu gerçekleştirdi. Bebeklerin ve annelerin sağlık durumları iyi. Diğerlerinin takibini sürdürmekteyiz. Olumsuz hava koşullarına rağmen 7 gün 24 saat, gebelerimizle iletişim halindeyiz ve hizmet sunmaya devam ediyoruz."