Mardin'de kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Mardin'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, caddeleri, sokakları ve araçları beyaza bürüdü. Sürücüler ve vatandaşlar zorluklarla karşılaştı, belediye ekipleri temizlik ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Mardin'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar, tarihi yapılar ve araçlar beyaza büründü.

Sürücüler karla kaplı yollarda, vatandaşlar da kaldırımlarda ilerlemekte zorlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tuzlama, kaldırımlarda da temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
