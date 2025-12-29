Kızıltepe'de kar yağışı etkili oluyor
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece başlayan kar yağışı, sabaha doğru etkisini artırarak ilçe merkezinde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaşmasına neden oldu. Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Kentte gece başlayan kar yağışı sabaha doğru etkisini artırdı.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel