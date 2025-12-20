Haberler

Mardin'de kadın ve çocuklara yönelik sinema etkinliği düzenlendi

Mardin'de kadın ve çocuklara yönelik sinema etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde 'Aile Yılı' kapsamında düzenlenen sinema etkinliği, kadınlar ve çocukların sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. 'Bi Umut' filmiyle katılımcılara keyifli bir akşam sunuldu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında kadın ve çocuklara yönelik sinema etkinliği yapıldı.

AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kadın ve çocukların sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla sinema etkinliği düzenlendi.

İlçedeki bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda düzenlenen programda, "Bi Umut" adlı film izlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Artuklu Kadın Kolları Başkanı Kübra Ortaç, kadınların hayatın her alanında büyük bir emek ve mücadele verdiğini söyledi.

Kadınların sosyalleşmeye ve kendilerine zaman ayırmaya ihtiyacı olduğunu belirten Ortaç, şunları kaydetti:

"Bu sinema gecesini kadınlarımızın çocuklarıyla keyifli ve güvenli bir ortamda bir araya gelmelerini sağlamak için düzenledik. Bizler kadınların yalnızca yük taşıyan değil aynı zamanda üreten, gülen, paylaşan ve sosyal hayatın merkezinde yer alan bireyler olduğuna inanıyoruz. Artuklu'da kadınların dayanışma içinde olduğu, birbirinden güç aldığı ve kendini değerli hissettiği her çalışmayı önemsemeye devam edeceğiz. Çünkü kadın güçlenirse aile güçlenir, aile güçlenirse toplum güçlenir."

Programa, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Yedek Üyesi Esra Dündar, AK Parti Ömerli İlçe Kadın Kolları Başkanı Hasbiye Demir, teşkilat mensupları, kadınlar ve çocuklar katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Sadettin Saran'ın yaklaşık 2 saat süren ifade işlemi tamamlandı

Sadettin Saran ifade verdi! Ünlülerle aynı süreçten geçecek
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Horoz' lakaplı bu araca galoşsuz binmek yasak

Aracına gözü gibi bakıyor! Lakabı bile var, galoşsuz bindirmiyor
12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Ülkeyi karıştıran VAR incelemesi
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Horoz' lakaplı bu araca galoşsuz binmek yasak

Aracına gözü gibi bakıyor! Lakabı bile var, galoşsuz bindirmiyor
Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı: Yatacağınız belliydi Fener'inize

Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı

Galatasaray'dan taraftarı endişelendiren Uğurcan kararı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?

Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?
title