Mardin'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Mardin'in Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında 10 bin 740 puro, 2 bin 940 paket sigara, 800 paket elektronik sigara kiti ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde kaçakçılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, iki ilçede durdukları 2 araçta 10 bin 740 puro 2 bin 940 paket sigara, 800 paket elektronik sigara kiti, 130 kutu içki, 45 elektronik sigara ve 4 cep telefonu ele geçirdi, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
