Mardin'de bir mahallede atıksu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı

Güncelleme:
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kabala Mahallesi'nde yeni imar alanları ve altyapı ihtiyaçları doğrultusunda 2 bin 300 metre uzunluğunda atıksu hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'nde yeni imar alanları ve altyapısı bulunmayan yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarına yönelik başlattığı atıksu hattı döşeme çalışmaları bitirildi.

Yürütülen çalışmalarda 2 bin 300 metre uzunluğunda, 200 milimetre çapında atıksu hattı imalatı gerçekleştirildi.

Çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, taleplerinin karşılanmasından dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
