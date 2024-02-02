Mardin'de İsrail Protestosu ve Filistin'e Destek Yürüyüşü

MARDİN'de sivil toplum kuruluşları, Cuma namazı çıkışı İsrail'i protesto ederek, Filistin'e destek ve Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. Dualarla ile başlayan eylem, yürüyüş ile sona erdi.

Kentte faaliyet yürüten 60'a yakın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Cuma namazı çıkışı Şakir Nuhoğlu Camii önünde toplanarak, Filistin'e yönelik sürdürdüğü saldırılar nedeniyle İsrail'i protesto etti. Kalabalık, sık sık 'Mardin'den Gazze'ye direnişe bin selam' sloganları attı. Dualarla başlayan eylem, yürüyüşle sona erdi. Eyleme AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, HÜDA PAR İl Başkanı İsmail Çevik, DEVA Partisi İl Başkanı Abdulkadir Kerimoğlu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'GÜNEY AFRİKA'NIN GİRİŞİMİ ÇOK DEĞERLİ'

Toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan platform sözcüsü Necmettin Başboğa, İsrail'in bütün insanlığın vicdanında katil, zalim, barbar ve kötü olarak kalacağını ifade ederek, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başvurusu ile İsrail, Uluslararası Adalet Divanı tarafından insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım suçlamasıyla yargılanmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bu girişimini çok değerli görüyor, Nelson Mandela'nın varislerini kutluyor ve destekliyoruz. İnsanlık vicdanında mahkum edilen Siyonist İsrail'in, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de soykırımcı olarak mahkum edilmesini ve haydut savaş kabinesi üyelerinin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bugün İsrail'in katliamlarına karşı durmak, hem dini, hem hukuki, hem insani, hem de vicdani tarafta yer almaktır. İsrail'in barbarca ve hukuksuzca işgal ve saldırılarına göz yummak veya razı olmak ise zalimlerle, canilerle ve haydutlarla beraber olmaktır. Tarih ve insanlık şahit olsun bizler, Mardin olarak haklı ve onurlu mücadelesinde mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanında ve vahşi siyonist çetelerin karşısında saf tutuyoruz. Filistin ve Kudüs'e destek etkinliklerimiz bir süreklilik içinde inşallah kesintisiz devam edecektir dedi.