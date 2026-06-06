Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Mardin'in Artuklu ilçesinde 12. katta çalışan işçi Mehmet Şükrü A., dengesini kaybederek zemine düştü ve hayatını kaybetti.
Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Nur Mahallesi'nde yapımı süren binanın 12. katında çalışan Mehmet Şükrü A. (50) dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Mehmet Şükrü A'nın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar