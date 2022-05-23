Mardin'de iki kaza: 3 ölü, 4 yaralı - Haberler

MARDİN'in Savur ilçesinde takla atarak yanan hafif ticari araçtaki Osman Öncel ile eşi Emuşi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. İlçede meydana gelen diğer kazada ise devrilen sepetli motosikletteki Emine Ocakçı hayatını kaybetti, ailesinden 3 kişi de yaralandı.

İstanbul'dan bir yakınlarının taziyesi için Savur'a gelen Mehmet Hanifi Öncel'in kullandığı hafif ticari araç, Sürgücü yolunda kontrolden çıkarak savruldu. Taklalar atan ve yol kenarındaki ağaçlara çarparak yan yatan araç, alev alarak yanmaya başladı. Araçta sıkışan Osman Öncel ile eşi Emuşi hayatını kaybetti, Mehmet Hanifi Öncel ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, vücudunda yanıklar olan Mehmet Hanifi Öncel ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Osman ve Emuşi Öncel'in cansız bedenleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mehmet Hanifi Öncel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.