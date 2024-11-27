Mardin'de İçme Suyu ve Atık Su Hizmetlerinde İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentin içme suyu ve atık su hizmetlerini iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, ilin 10 ilçesi ve kırsal mahallelerinde içme suyu ihtiyacını karşılamak ve atık su hizmetlerini iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

18-22 Kasım'da yapılan çalışmalarda 467 metre atık su hattı ve 454 metre içme suyu hattı döşendi.

Öte yandan, toplam 672 atık su, içme suyu ve diğer altyapı arızası giderildi.