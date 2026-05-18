Mardin'de hükümlüler ormancılık faaliyetlerinde görev alacak

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, açık ceza infaz kurumundaki hükümlüler ormancılık faaliyetlerinde görevlendirilecek. Hükümlülerin barınma ve iaşeleri karşılanırken, çalışma süreleri denetimli serbestlik tedbirine eklenecek. Amaç, hükümlülerin meslek edinerek topluma kazandırılması.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü arasında hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla çalıştırılmalarına dair protokol hazırlandı.

Mardin E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde düzenlenen törende, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serkan Şahbaz ve Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürü Metin Eratilla, protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında, açık ceza infaz kurumunda bulunan ve çalışmaya istekli hükümlüler, Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Mardin Orman Fidanlık Şefliğinde ormancılık faaliyetlerinde görev alacak.

Çalıştırılacak hükümlülerin barınmaları ve iaşeleri Mardin Orman Fidanlık Şefliği tarafından karşılanacak ve hükümlüler, azami süre sınırına bakılmaksızın çalıştıkları süre kadar, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz edilecek süreye eklenecek.

Uygulamayla, hükümlülerin tahliye olduktan sonra yaşamlarını sürdürecek meslek ve sanatları öğrenmelerinin sağlanması, çalışma ve üretme isteklerinin güçlendirilmesi, yeniden topluma kazandırılması ve iyileştirilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Törene, Mardin E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Serap Görücü ve idareciler katıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

