Mardin'de hırsızlık girişimleri güvenlik kamerasınca kaydedilen 3 kadın tutuklandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde hırsızlık amacıyla apartman dairelerine girmeye çalışırken güvenlik kameralarına yakalanan 4 kadından 3'ü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

İlçenin 13 Mart Mahallesi'nde 10 Şubat'ta bir apartmanda kartla dairelerin kapılarını açmaya çalışırken güvenlik kamerasınca görüntülenen kadınların yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince kimlikleri tespit edilen 4 kadından 3'ü, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kadın, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Mardin'de 4 kadının hırsızlık amacıyla apartman dairelerine girmeye çalışması, güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, kamera kayıtlarından durumun fark edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunulmuş, kayıtları inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
