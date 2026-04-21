Mardin'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Mardin'in Ömerli ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kırsal Kocasırt Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 21 ADS 637 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Ş.D. (27), A.D. (30) ve A.Ö. (25) yaralandı.
Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar