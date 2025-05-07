Mardin'de Güneş Enerjisi Santrali Projesine Mahalleliden Tepki

MARDİN'in Yeşilli ilçesi kırsal Zeytinli Mahallesi'nde kurulması planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesine, mahalleli tepki gösterdi. Alanın 'mera alanı' olduğunu iddia eden mahalleli iş makinelerinin önünde durup çalışmalara izin vermezken, bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri önlem aldı. Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, alanın mera vasfını çoktan kaybettiğini ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yeşilli Belediyesi, kırsal Zeytinli Mahallesi'nde yaklaşık 30 dönüm arazi üzerinde GES kurmayı planladı. Yaklaşık 7 yıl önce başlanan projenin onaylanmasıyla bölgeye iş makinelerinin geldiğini gören mahalleli, yeterince bilgilendirilmediklerini ve GES'in kurulması planlanan alanın mera olduğunu iddia edip, duruma tepki gösterdi. İş makinelerinin önünde durarak çalışmaların yapılmasına izin vermeyen mahalleli, Yeşilli Belediyesi önünde de eylem düzenledi. Gerginliğin tırmanması üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında iddiaların gerçeği yansıtmadığını, 7 yıldır mahalleleri sürekli bilgilendirdiklerini, proje kapsamında tahsis edilen 100 dönüm arazinin yüzde 60'ını geri verdiklerini, şu an sadece ellerinde kalan taşlık alandaki 30 dönüm üzerinde GES'in kurulacağını söyledi. Demir, projenin tamamen devlet ve belediye iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade ederek, "Mahallelerimize bedava elektrik sağlamak için GES projesini hayata geçirmek üzere çalışmalara başladık. Santralin yeri tamamen bakanlık ve uzman ekiplerin yaptığı etüt çalışmaları sonucunda belirlendi. En uygun alan Zeytinli bölgesi olarak tespit edildi. Bu projenin ruhsatını devlet verdi, sahibi de devlettir, Yeşilli Belediyesi'dir. Burada ne bir şirket, ne taşeron, ne de şahıs var. Alan mera alanı da değildir. ÇED raporu, mera komisyon kararları, zemin etütleri ve 21 kurumun görüşleri alınmıştır. Her sorunuza belgeli cevap vermeye hazırım" dedi.

'TAMAMEN KÖYLÜNÜN YARARINA ENERJİ ÜRETEN BİR TESİSTİR'

Demir, projeyle mahallelilere ücretsiz elektrik sağlanacağını ifade ederek, "Kimse aramıza fitne sokmasın, kardeşliğimizi bozmasın. Zeytinli dün olduğu gibi bugün de bizim kardeşimizdir. 30-40 dönüm arazi için asla kardeşlerimi karşıma almam. Bu tesiste bekçi, güvenlikçi ve çalışanlar Zeytinli'den olacak. Hiçbir işlem mahallelinin rızası dışında yapılmayacak. Ancak tehdit ederek, bağırarak bu projeyi engelleyemezler. Biz konuşarak, uzlaşarak çözüm buluruz. Yanlış varsa oturur konuşuruz. Biz düşman değil, akrabayız. Bu tesis fabrika, şantiye, çöp merkezi ya da hayvan barınağı değil. Tamamen mahallelinin yararına enerji üreten bir tesistir. Mahallelimiz, bahçesini sulamak için bu enerjiden yararlanacak. Elektrik kesintilerini önleyecek, köylere bedava elektrik sağlayacak. Kimsenin arazisini satmıyoruz" diye konuştu.