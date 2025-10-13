Kızıltepe'de Gazze'ye Destek Programı Düzenlendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Gazze'ye destek programı düzenlendi.

Peygamber Sevdalıları Derneği öncülüğünde Kenan Kösen Camisi önünde gerçekleştirilen programa katılanlar, Filistin bayraklarıyla sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Katılımcılar, "Gazze, İslam ümmeti, insanlığın imtihanı" yazılı pankart açtı.

"Filistinli kardeşlerimizin iradesini yıkmayı başaramadılar"

Programda yer alan Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile masaya oturmaktan başka çaresinin kalmadığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 70 binden fazla kişinin şehit olduğunu dile getiren Zuhri, buna rağmen halkın Gazze'de kalarak mücadeleye devam ettiğini belirtti.

Zuhri, şunları dile getirdi:

"Belki orada evleri yıkmayı başardılar ancak Filistinli kardeşlerimizin iradesini yıkmayı başaramadılar. Gazze halkı, imanını silah olarak kuşanmıştır. Onlar, şeytanlarla ittifak halindeydiler ancak bizimle beraber olan Allah'tı, o yüzden bizi yenemediler. İttifak oluştu ve müzakereler gerçekleşti fakat şunu unutmamamız gerekiyor ki asla Kudüs davamızdan, Kudüs sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu anlaşmayı bir durak olarak görüyoruz. Kudüs, özgürlüğüne ulaşana kadar mücadelemize devam edeceğiz."

Açıklamanın ardından dua okundu.

Programa HÜDA PAR İl Başkanı İsmail Çevik, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.