Mardin'de Fırtına ve Toz Taşınımı Yaşamı Olumsuz Etkiledi

MARDİN'de etkili olan fırtına ve toz taşınımı, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu motokurye, yaralandı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, akşam saatlerinde Mardin il merkezi ile ilçelerde kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı etkili oldu. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kuvvetli fırtına nedeniyle yayalar yürümekte zorluk çekerken, Yenişehir Vali Ozan Bulvarı'nda seyir halindeki bir motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan motokurye, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan fırtına ve toz taşınımı, il genelinde etkisini sürdürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,