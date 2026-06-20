Haberler

Tek katlı evde yangın; 7 yaşındaki Melike öldü, ailesi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında 7 yaşındaki Melike Demirkaya yaşamını yitirdi, anne-baba ve 3 kardeşi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 7 yaşındaki Melike Demirkaya hayatını kaybetti, dumandan etkilenen anne ve babası ile 3 kardeşi hastaneye kaldırıldı.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Büyüktepe Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 7 yaşındaki Melike Demirkaya'nın öldüğü belirlendi. Melike'nin dumandan etkilenen anne ve babası ile kardeşi 3 çocuk ise ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Melike'nin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Silivri Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimini CHP'nin adayı Yalçın Ekici kazandı

İşte Silivri Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimini kazanan aday
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü

Elenmemizin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber

Bu hesapta yoktu! Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de

Günlerce tartışılan düzenleme yasalaştı! O hizmetler tamamen kesiliyor
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...

Maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella...