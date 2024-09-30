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Mardin'de Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Mardin'de Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
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Mardin'in Artuklu ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren Şiyar E., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın cezasında indirim uygulamadı. Öldürülen kadının yakınları cesur duruş sergileyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şiyar E, maktul Vatfa E'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Şiyar E. savunmasında, uyuşturucu madde kullandığını belirterek, bıçaklı saldırıyı bilinçli yapmadığını ileri sürüp, mahkemenin vereceği her cezaya razı olduğunu söyledi.

Maktulün yakınları da şikayetçi olduklarını belirttikleri sanığın cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Hakim, cezada indirim uygulamadı.

Öldürülen kadının yakınları ve Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Seher Acay, adliye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Acay, Vatfa E'nin saldırıdan 3 gün önce doğum yaptığını ifade ederek, 11'i tek başına ölümcül olacak derecede 17 yerinden bıçak darbesiyle katledildiğini belirtti.

Mahkemenin bugün kararı açıkladığını dile getiren Acay, "Herhangi bir indirim uygulanmadı. Bunun için buruk bir sevinç duyabiliyoruz." dedi.

Olay

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinin kırsal Oğuz Mahallesi'ndeki evlerinde 21 Ocak'ta Şiyar E, eşi Vatfa E'yi bıçakla ağır yaralamış, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Vatfa E, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Şiyar E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

3-sayfa Mahkeme Artuklu mardin Güncel Hukuk Kadın Şiyar

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