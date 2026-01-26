Haberler

Mardin'de bir mahallede yürütülen atık su hattı çalışmaları tamamlandı

Güncelleme:
Mardin Büyükşehir Belediyesi MARSU, kırsal Eroğlu Mahallesi'nde başlattığı atık su hattı döşeme çalışmalarını tamamladı. 2 bin 700 metre atık su hattı döşenen mahallede, sakinler sağlıklı bir yaşam ortamına kavuştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Eroğlu Mahallesi'nde başlatılan atık su hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MARSU Genel Müdürlüğü, şehir merkezi, ilçeler ve bağlı kırsal mahallelerde alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda, atık su alt yapısı bulunmayan kırsal Eroğlu Mahallesi'nde yapılan fiizibilite çalışmalarının ardından başlatılan atık su hattı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Bu kapsamda, 2 bin 700 metre atık su hattı döşendi.

Sağlıklı bir yaşam ortamına kavuşturulan mahalle sakinleri, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
