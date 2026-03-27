Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde elektrik akımına kapılan 22 yaşındaki işçi, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve acil durum ekipleri sevk edildi.
Bağlar Mahallesinde yer altı elektrik hattında çalışan Serhat İ. (22) elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Selahattin Erol