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Mardin'de son 1 haftada yüzlerce ölü balık karaya vurdu

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Mardin'in Derik ilçesindeki Dumluca Baraj Gölü'nde son haftalarda yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu, çevrede kötü kokular oluştu. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü inceleme başlattı.

Mardin Derik ilçesine bağlı kırsal Dumluca Mahallesi'ndeki Dumluca Baraj Gölü'nde son bir haftada yüzlerce ölü balık, kıyıya vurdu. Ölü balıklar nedeniyle çevreye kötü kokular yayıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, gölette incelemelerde bulundu. Ekipler, balık ve su numunesi aldı, inceleme başlattı.

Mardin'de son 1 haftada yüzlerce ölü balık karaya vurdu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnceleme 3-sayfa Mardin Güncel Derik Tarım Yaşam Çevre Doğa

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Yorumlar (1)

SERVET BİLGİN:

EMEKLİLER AÇ DİYE BALIKLAR KENDİLERİNİ FEDA EDİYOR ALLAH BÜYÜKTÜR.

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