Mardin'de kayganlaşan yolda 3 araç şarampole devrildi: 9 yaralı

Mardin'de kayganlaşan yolda 3 araç şarampole devrildi: 9 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleşen dolu yağışı sonrası kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 3 araç şarampole devrildi. 1'i ağır, toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonrası kayganlaşan yolda şarampole devrilen 3 araçta 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda meydana geldi. Dolu yağışı sonrası kayganlaşan yolda 47 ABM 484 plakalı cip, 35 EA 0085 plakalı otomobil ve 34 GEE 857 plakalı otomobil sürücülerinin kontrolü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada her 3 araçta bulunan Rahime K. (46), Rıdvan A. (37), Bahattin A. (17), Yusuf E. (13), Halil E. (23), Dedoş E., Salih K., Berat A. ve Beşircan A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerkine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Rahime K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

