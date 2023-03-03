MARDİN'DE DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde vefat eden Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri için mevlit okunarak, dualar edildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan ve kayıplara neden olan depremlerde hayatını kaybeden üniversite öğrencileri ve vatandaşları anmak amacıyla, Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Cuma namazı öncesi başlayan program üniversite kampüsünde bulunan Zeynel Abidin Erdem Camii'nde gerçekleştirildi. Programa Vali Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, il protokolü, il kurum yöneticileri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programında vefat eden 7 öğrenci için Mevlid-i Şerif okundu.

Mevlid-i Şerif programı, Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysi Ünverdi tarafından yapılan konuşma ve İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından yapılan dualarla sona erdi. Yaşanan depremlerin bütün ülkeye ortak bir acı yaşattığını belirten Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, deprem bölgesinde ikamet eden 7 öğrencilerini de kaybetmiş olmanın derin hüznü içerisinde olduklarını ifade etti. (DHA)