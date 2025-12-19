Haberler

Mardin'de "Geçmişten Geleceğe Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi

Mardin'de 'Geçmişten Geleceğe Denetimli Serbestlik' paneli düzenlendi
Güncelleme:
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Artuklu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen panelde, denetimli serbestlik faaliyetleri ve suçun toplumsal nedenleri tartışıldı.

Mardin'de "Geçmişten Geleceğe Denetimli Serbestlik" paneli gerçekleştirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Artuklu Üniversitesi işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün çalışmalarının yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, panelin açılışında yaptığı konuşmada, denetimli serbestliğin faaliyetlerine değindi.

Akbulut, şunları kaydetti:

"İnsan neden suç işler? Tarih boyunca bilim insanlarının, hukukçuların ve filozofların tartıştığı en temel meselelerden biridir. İnsan neden sosyal yaşamı ve toplumsal hayatın düzenini bozacak aykırı davranışlarda bulunmaktadır? Suç, sosyal yaşamı tehdit eden zararlı eylemler ise ve daha ziyade insana, insanın sahip olduğu maddi ve manevi değerlere, sonrasında doğaya ve diğer canlılara saldırı mahiyetinde karşımıza çıkıyorsa, acaba insanı bu davranışa iten temel faktör nedir? Suç ve ceza, arkadaşlar, toplumsal bir meseledir. Bir arada değil de yalnız yaşayan insanların hukuka, adalete, suça ve cezaya, infaza ihtiyacı olmayacaktır. İnsanın eğitim ve ahlak eksikliği, öfke kontrolünü yapamaması, psikolojik marjları, ruhsal hastalıkları ve irade zayıflıkları onu suç işlemeye yönlendirmektedir."

Daha sonra Prof. Dr. Yunus Cengiz moderatörlüğünde panelin ilk oturumuna geçildi.

Panelin açılışına Mardin Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay da katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
