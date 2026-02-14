Haberler

Mardin'de damperi açık unutulan TIR, bilgilendirme tabelasını devirdi

Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde damperi açık unutulan bir TIR, yol üzerindeki bilgilendirme tabelasına çarparak devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde seyir halindeyken damperi açık unutulan TIR, yol üzerindeki bilgilendirme tabelasına çarparak devirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mazıdağı-Diyarbakır kara yolu 3 yol mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın açık olan damperi, yol üzerindeki bilgilendirme tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tabela devrilirken, kazada sürücü yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

